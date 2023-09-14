Мошенники могут взять кредит по чужому паспорту, предупредил ростовчан юрист

Если банки перестали выдавать кредиты по ксерокопии паспорта, то с оригиналом мошенники еще могут получить деньги. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники все еще могут взять кредит по оригиналу чужого паспорта, будь-то удаленно, используя скан документа, или с измененной фотографией при оформлении сделки непосредственно в отделении банка. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал юрист Олег Дубинин. По словам эксперта, по ксерокопии главного документа гражданина РФ такую операцию сегодня провести практически невозможно благодаря действиям финансовых организаций.

- Схемы усложняются, и мошенники быстро адаптируются. Параллельно банки также делают шаги по пресечению этих мошеннических схем. Так, взять кредит по ксерокопии паспорта сейчас практически невозможно, - говорит юрист. - Но использовать оригинал чужого паспорта все еще вполне возможно. Тут злоумышленники действуют двумя способами — получают кредит удаленно с отсканированным чужим документом или лично с измененным фото в паспорте в отделении банка.

Также специалист подчеркнул: если на человека оформили таким образом кредит, то нужно сразу писать заявление в полицию о мошеннических действиях. Сотрудники правоохранительных органов должны расследовать дело и выявить все его обстоятельства и, возможно, выйти на самих мошенников.

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