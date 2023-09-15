На элеваторе в Калмыкии рабочего насмерть задавило зерном

Грузчик без страховки отправился исправлять неисправность и погиб. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Калмыкии под суд пойдет инженер элеватора. Его обвиняют в смерти рабочего в цеху. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Республике Калмыкия.

По версии следствия, грузчик цеха по производству муки в конце июня 2023 года, пытаясь устранить неисправность — остановилась подача мучных отходов — без необходимой экипировки, страховочного троса и страхующего лица, спустился в бункер-накопитель цеха по производству муки. Там случился обвал зерновой смеси, и мужчина задохнулся.

Следствие считает, что причиной тому стало то, что этот работник с самого первого дня на элеваторе допускался инженером по технике безопасности к выполнению обязанностей без требуемых навыков в области промышленной безопасности и охраны труда. И вообще инженер не проводил вводный инструктаж с работниками, а также инструктаж на рабочем месте по охране труда, не составлял наряды-допуски на проведение работ повышенной опасности, тем самым не обеспечил работникам безопасные условия труда.

- Следственным отделом по Элисте рассмотрено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека». Расследование завершено, и уголовное дело направлено в Элистинский городской суд Республики Калмыкия для рассмотрения, - прокомментировали в следкоме Калмыкии.

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