В Ростовской области на участке трассы М-4 «Дон» изменится схема движения

Водителей Ростовской области предупредили об изменениях в схеме движения на трассе М-4 «Дон» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на участке М-4 «Дон» изменится схема движения транспорта. Об этом сообщили в компании «Автодор» 14 сентября.

Согласно опубликованной информации, на 960-м километре трассы в районе хутора Михайловка из-за дорожных работ с 30 сентября по 30 октября транспорт будет ездить по другой схеме. Так, автомобили, которые двигаются со стороны Москвы в поселок Молодежный в сторону Ростова предусмотрен разворот через транспортную развязку на 964-м километре трассы.

Кроме того, для водителей организуют въезд и выезд из Гуково, Зверево и хутора Михайловка и через развязку на 964-м километре.

Для водителей которым необходимо добраться из поселка Молодежного к Ростову, нужно развернуться на транспортной развязке на 944-м километре.

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