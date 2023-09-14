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НовостиОбщество14 сентября 2023 16:52

В Ростовской области на участке трассы М-4 «Дон» изменится схема движения

Водителей Ростовской области предупредили об изменениях в схеме движения на трассе М-4 «Дон»
Лейла МИРИШОВА
Водителей Ростовской области предупредили об изменениях в схеме движения на трассе М-4 «Дон»

Водителей Ростовской области предупредили об изменениях в схеме движения на трассе М-4 «Дон»

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области на участке М-4 «Дон» изменится схема движения транспорта. Об этом сообщили в компании «Автодор» 14 сентября.

Согласно опубликованной информации, на 960-м километре трассы в районе хутора Михайловка из-за дорожных работ с 30 сентября по 30 октября транспорт будет ездить по другой схеме. Так, автомобили, которые двигаются со стороны Москвы в поселок Молодежный в сторону Ростова предусмотрен разворот через транспортную развязку на 964-м километре трассы.

Кроме того, для водителей организуют въезд и выезд из Гуково, Зверево и хутора Михайловка и через развязку на 964-м километре.

Для водителей которым необходимо добраться из поселка Молодежного к Ростову, нужно развернуться на транспортной развязке на 944-м километре.

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