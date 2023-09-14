В Ростовской области в 2023 году оборот внешней торговли увеличился на 7,6%

За первое полугодие текущего года в Ростовской области увеличился оборот внешней торговли. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

В Ростовской области за первое полугодие 2023 года оборот внешней торговли увеличился на 7,6%. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Ростовская область занимает седьмое место во Всероссийском рейтинге экспортеров и первое место – в Южном федеральном округе.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, промышленность и сельское хозяйство – это главные драйверы региональной экономики. В 2022 году Ростовская область занял первое место по стране по экспорту сельхозпродукции.

- 43% российского экспорта зерна – заслуга донских аграриев. Ростовская область ежегодно выделяет около 3 млрд рублей из областного бюджета на поддержку отрасли, и это дает свои плоды, - отметил Василий Голубев.

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