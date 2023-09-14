В Ростовской области вновь подорожало дизельное топливо

В Ростовской области цена на дизельное топливо выросла на полтора рубля Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области дизельное топливо подорожало на полтора рубля. Соответствующая информация опубликована на сайте Росстата. На 11 сентября стоимость топлива составила 63,44 рубля.

Отметим, что в начале лета стоимость дизельного топлива составляла 55,49 рубля. Также в цене вырос и бензин - 58,11 рубля за литр. Стоимость АИ-92 увеличилась до 53,2 рубля, а стоимость АИ-95 стала 59,19. Также в цене вырос АИ-98 – 67,51 рубля.

Рост цен на топливо специалисты зафиксировали по всей стране. В целом по России стоимость бензина выросла на 0,7%, а дизельное топливо выросло в цене ещё на 1,7%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчане в соцсетях пожаловались на отсутствие бензина на некоторых заправках

Цены на разных заправках Ростова существенно разнятся (подробнее)