Ростовчане в соцсетях пожаловались на отсутствие бензина на некоторых заправках

Некоторые ростовчане посетовали на очереди на заправки. Фото: Дмитрий Кутепов

Ростовчане в соцсетях пожаловались на отсутствие на некоторых заправках бензина марок АИ-95 и АИ-100, а также увеличения его стоимости.

Так, на заправке на проспекте Михаила Нагибина бензин АИ-95 — по 60,90 за один литр. За АИ-98 — 69,90 рублей. А дизельное топливо — по 63,90.

При этом на улице Малиновского за АИ-95 просили значительно меньше — 55,59 рублей, за дизельное топливо — 62,99. А вот АИ-98 и АИ-100 у них не нашлось.

При этом одни комментаторы утверждали, что сталкивались с отсутствием топлива на заправках, а другие им отвечали, что не испытывают никаких проблем с тем, чтобы заправить автомобиль.

Напомним, ранее власти Ростовской области прокомментировали ситуацию с топливом в регионе. По их данным, на заправках отмечается большой спрос на горючее. Связано это с сезоном высокого спроса аграриев, а также увеличением транспортного потока, перенаправленного в Крым через новые регионы страны.

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