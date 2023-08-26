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НовостиОбщество26 августа 2023 9:45

Ростовчане в соцсетях пожаловались на отсутствие бензина на некоторых заправках

Цены на разных заправках Ростова существенно разнятся
Дмитрий Кутепов
Некоторые ростовчане посетовали на очереди на заправки.

Некоторые ростовчане посетовали на очереди на заправки.

Фото: Дмитрий Кутепов

Ростовчане в соцсетях пожаловались на отсутствие на некоторых заправках бензина марок АИ-95 и АИ-100, а также увеличения его стоимости.

Так, на заправке на проспекте Михаила Нагибина бензин АИ-95 — по 60,90 за один литр. За АИ-98 — 69,90 рублей. А дизельное топливо — по 63,90.

При этом на улице Малиновского за АИ-95 просили значительно меньше — 55,59 рублей, за дизельное топливо — 62,99. А вот АИ-98 и АИ-100 у них не нашлось.

При этом одни комментаторы утверждали, что сталкивались с отсутствием топлива на заправках, а другие им отвечали, что не испытывают никаких проблем с тем, чтобы заправить автомобиль.

Напомним, ранее власти Ростовской области прокомментировали ситуацию с топливом в регионе. По их данным, на заправках отмечается большой спрос на горючее. Связано это с сезоном высокого спроса аграриев, а также увеличением транспортного потока, перенаправленного в Крым через новые регионы страны.

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