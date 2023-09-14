В Ростове суд вынес приговор киллеру Аслана Гагиеву

Южный окружной военный суд в Ростове вынес приговор киллеру Аслану Гагиеву Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд вынес приговор киллеру Аслана Гагиеву по кличке «Джако». Об этом сообщил корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» из зала суда.

Его признали виновным по статьям «Создание и руководство преступным сообществом», «Создание и руководство бандой», «Убийство двух и более лиц», «Незаконный оборот оружия». Суд приговорил Гагиева с пожизненному заключению в колонии особого режима.

Следствие установило, что группировка была создана в 2004 году. В ней состояло не менее 50 человек, а «филиалы» находились даже в Москве. Они убили более 60 жителей, в их числе сотрудники правоохранительных органов, чиновники и бизнесмены. Злоумышленники похищали и пытали людей. Некоторых они расстреливали на улице. Так, одного из мужчин члены ОПГ расстреляли вместе с его женой и 15-летней дочерью.

Отметим, что суд над Гагиевым начался ещё в 2021 году. Во время заседаний он не признавал вину и утверждал, что к заказным убийствам никакого отношения не имеет.

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