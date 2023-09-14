В этом году в традиционной эстафете приняли участие больше 300 человек. Фото: телеграм-канал Андрея Фаиеева

В Таганроге Каменной лестнице исполнилось 200 лет. Об этом сообщил на своей странице в соцсетях глава администрации приморского города Андрей Фатеев.

По словам сити-менеджера, впервые лестницу ввели в эксплуатацию 14 сентября 1823 года.

- Лестница стала первым цивилизованным спуском к морю и излюбленным местом для прогулок горожан. Такой впечатляющий подарок Таганрогу сделал Герасим Депальдо, русский меценат с греческими корнями, — поделился Андрей Фатеев.

Отметим, что Каменная лестница не только яркая достопримечательность Таганрога, но и место для проведения легкоатлетических забегов. В этом году в традиционной эстафете приняли участие больше 300 человек.

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