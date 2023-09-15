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НовостиОбщество14 сентября 2023 21:00

В Ростове женщина пыталась перелезть через забор с коляской

Ростовчанка пыталась перелезть через высокий забор с детской коляской
Лейла МИРИШОВА
Ростовчанка пыталась перелезть через высокий забор с детской коляской

Ростовчанка пыталась перелезть через высокий забор с детской коляской

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону местная жительница пыталась перелезть через забор с детской коляской. Инцидент произошел 14 сентября в Северной части города. Очевидцы выложили кадры смелой женщины в местные группы в социальной сети.

На фото видно, как женщина перелезает через высокий металлический забор, который огораживает школу. В руках у нее была детская коляска. Смелость и сила ростовчанки никого не оставила равнодушным.

- Сильная русская женщина, - написал один из подписчиков.

- Коня на скаку остановит, - прокомментировал пользователь.

По словам местных жителей, раньше через школу был проход, но его убрали, поэтому некоторые горожане идут на крайние меры.

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