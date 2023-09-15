В Ростове на День города ожидаются дожди и теплая погода

Ростовчан на выходных ждет дождливая и теплая погода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптики рассказали, какая погода ждет ростовчан в День города. Об этом сообщили на сайте Гисметео.

В субботу, 16 сентября, в Ростове с утра и до обеда пройдет небольшой дождь. Столбики термометров покажут +13…+21 градус. К вечеру в городе станет ясно, а температура воздуха составит +16. Синоптики предупредили, что в этот день ожидается ветренная погода. Порывы будут достигать до десяти метров в секунду.

В воскресенье, 17 сентября, весь день в Ростове-на-Дону будет солнечная погода. Днем воздух прогреется до +22 градусов, а к вечеру станет прохладнее до +17 градусов. Порывы ветра в этот день достигнут 8-9 метров в секунду.

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