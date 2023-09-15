Александр Ищенко предложен кандидатом в спикеры Заксобрания Ростовской области

Председателя выбрали в ходе тайного голосования. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове в ходе пресс-конференции определили кандидатуру на должность председателя Заксобрания региона седьмого созыва. Об этом сообщили на сайте «Единой России» 14 сентября.

Кандидата в председатели выбрали во время тайного голосования. Отметим, что Александр Ищенко возглавлял парламент Ростовской области в пятом и шестом созывах.

- Потребуются новые управленческие решения, связанные с выполнением наказов избирателей. Ведь самое важное – оправдать надежды и выполнить все то, что мы обещали, – рассказал лидер партийной организации области.

По словам Александра Ищенко, депутатам предстоит много и активно работать в своих избирательных округах, а также принимать участие в реализации народной программы партии.

Его кандидатуру на пост председателя Заксобрания Ростовской области рассмотрят на ближайшем заседании.

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