В Ростове могут построить реабилитационный центр для наркозависимых подростков

Необходимо увеличить финансирование по тестированию тестированию подростков на наркотики. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Ростове-на-Дону построят реабилитационный центр для наркозависимых подростков. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Рехаб будет располагаться в поселке Каратаево в западной части Ростова. Сейчас стоит вопрос о разработке проектно-сметной документации. По словам министра здравоохранения региона, до конца этого года пройдут проектно-изыскательские работа, которые позволят определить стоимость ПСД.

Губернатор Василий Голубев потребовал в ближайшее время предоставить ему всю необходимую информацию о структуре детского наркоцентра.

- Профилактика наркомании в подростково-молодежной среде – ключевое направление антинаркотической деятельности. Надо максимально привлекать детей и подростков, и в первую очередь тех, которые входят в группу риска, к занятиям в кружках и секциях различной направленности, вовлекать в общественно полезную деятельность, - отметил глава Ростовской области.

Кроме того, необходимо увеличить финансирование по тестированию тестированию подростков на наркотики. Эта работа ведется в области с 2011 года. Наибольший охват тестирования детей доходил до 34 тысяч человек.

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