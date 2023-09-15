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НовостиОбщество15 сентября 2023 8:18

«Спутники Илона Маска» видели над Ростовом-на-Дону прошедшим вечером

Жители Ростовской области обсуждают в соцсетях странные огни, которые видели в небе
Ангелина СКИБА
Светящиеся точки в небе люди приняли за «спутники Илона Маска».

Светящиеся точки в небе люди приняли за «спутники Илона Маска».

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Ростовской области сообщили в социальных сетях о странных огнях, которые цепочкой в одном направлении двигались в небе. Ролик с загадочными объектами был опубликован вечером 14 сентября, к утру 15 числа люди продолжают активно обсуждать увиденное.

В комментариях сообщают, что огни были не только над Ростовом-на-Дону, но и над Волгодонском, Новошахтинском и поселком Зимовники. Светящиеся точки люди приняли за «спутники Илона Маска».

- Это спутники, которые выводятся на орбиту после очередного запуска. Сначала идут цепочкой, потом расстояние между ними увеличивается. Они формируют сеть, которая предоставляет доступ к Интернету на Земле даже в самых глухих местах, - заявил один из участников интернет-обсуждения.

Насколько соответствует истине версия, связанная с полетом спутников «Старлинк» над Ростовской областью, неизвестно.

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