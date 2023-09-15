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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 7:34

В Ростове водитель легковушки выехал на ж/д пути и устроил ДТП с поездом

Легковушка попала в аварию на железнодорожном перегоне в Ростове-на-Дону
Ангелина СКИБА
После аварии поезд отправился по маршруту с задержкой до 30 минут

После аварии поезд отправился по маршруту с задержкой до 30 минут

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рано утром 15 сентября в Ростове-на-Дону водитель легковушки выехал на железнодорожные пути и устроил ДТП с поездом. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

- В 7:15 на перегоне Разъезд Развилка - Ростов-Товарный легковушка оказалась на путях перед рейсом № 589 Новороссийск - Москва. Машинист состава применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, - говорится на сайте компании.

Предварительно, пострадавших нет. Поезд отправился далее с задержкой до 30 минут.

Напомним, 5 сентября 2023 года на переезде под Ростовом-на-Дону в похожем ДТП погибли два человека. Тогда из-за случившегося задержали пять поездов.

Жителей Дона призывают быть внимательными рядом с ж/д полотном, это территория повышенной опасности. Нужно строго соблюдать правила дорожного движения.

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