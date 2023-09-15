В преддверии Дня города в Ростове-на-Дону провели акцию памяти

Наследники Победы бережно хранят историю Отечества. Фото: телеграм-канал главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко

В преддверии Дня города около стелы «Ростов-на-Дону - город воинской славы» провели акцию памяти. Об этом утром 15 сентября в своем телеграм-канале рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Почтили память тех, кто вкладывал душу в процветание города, в его развитие на заре становления. Тех, кто в годы войны пожертвовал самым ценным - своей жизнью ради свободы будущих поколений, - написал Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что жители донской столицы и всей Ростовской области в неоплатном долгу перед ветеранами и погибшими в годы Великой Отечественной войны.

- Мы - наследники Победы - бережно храним и передаем историю Отечества подрастающему поколению. На нас лежит огромная ответственность за сохранение исторической памяти. Исторической правды. Ведь как сказал президент России Владимир Путин: «В мире нет ничего сильнее и надежнее единства и любви к Родине», - процитировал Алексей Логвиненко.

Напомним, в 2023 году, с 15 по 17 сентября, Ростов-на-Дону будет отмечать 274-летие со дня своего основания.

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