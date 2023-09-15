Медики Ростова назвали симптомы лимфом, поддающихся лечению на ранней стадии

Лимфомы на ранних стадиях успешно поддаются лечению в 90 % случаев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Медики Ростова-на-Дону рассказали о первых симптомах опухолей кроветворной и лимфатической систем. Подобные случаи составляют 5 % от числа всех онкозаболеваний.

Речь идет о таких злокачественных изменениях как лимфома Ходжкина, неходжкинские лимфомы, множественная миелома, хронический лимфолейкоз, острый лейкоз.

По словам специалистов, распознать возможную болезнь на ранней стадии можно по ряду симптомов:

- беспричинное увеличение лимфоузлов;

- кожный зуд до расчесов;

- лихорадка выше 38 градусов не менее трех дней подряд без признаков воспаления;

- ночная потливость;

- похудение на 10 % массы тела за последние 6 месяцев.

При наличии таких сигналов от организма нужно как можно скорее обращаться к врачу-терапевту, онкологу или гематологу.

Факторами риска могут выступать наследственность (если у близких родственников были опухолевые заболевания крови), а также инфекционные заболевания (мононуклеоз, герпес, вирусные гепатиты, вирус Эпштейн-Барр, цитомегаловирус).

Кроме того, лимфомы угрожают людям с иммунодефицитными состояниями - пациентам, перенесшим трансплантацию печени, почек, сердца, при наличии ВИЧ-инфекции.

- Злокачественные новообразования кроветворной и лимфоидной систем на ранних стадиях успешно поддаются лечению в 90 % случаев. Однако раннее выявлени процесса возможно только при регулярных профилактических осмотрах и обследованиях, - подчеркнул генеральный директор НМИЦ онкологии Минздрава России, д.м.н., профессор, академик РАН Олег Кит.

Медик советует жителям Дона ежегодно проходить осмотр у врача-терапевта, сдавать анализы, выполнять рентгенографию грудной клетки, а также УЗИ органов брюшной полости и малого таза.

Также следует отказаться от вредных привычек, в том числе от курения и употребления алкоголя. Нужно своевременно заниматься лечением инфекционных заболеваний и регулярно проходить диспансеризацию.

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