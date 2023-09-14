В Ростовской области эпидемический порог по ОРВИ превысил на 8,7%

По состоянии на 11 сентября в Ростовской области от гриппа вакцинировали 130 тысяч человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области за последнюю неделю, с 4 по 10 сентября, зарегистрировали 10,7 тысяч больных ОРВИ. Об этом сообщили в донском Роспотребнадзоре.

У обследуемых обнаружили вирусы парагриппа, аденовирусы, риновирусы и бокавирусы.

В ведомстве отметили, что в сентябре и октябре они ожидают сезонный подъем заболеваемости респираторными инфекциями не гриппозной этиологии. Самый высокий риск заразиться ими есть традиционно у детей. Происходит это потому, что много детей находится в одном месте — в детских садах и школах.

Чтобы не заразиться ОРВИ, в Роспотребнадзоре призвали сделать прививку. По состоянии на 11 сентября в Ростовской области вакцинировали от гриппа 130 тысяч человек. Это 3,1% от нормы.

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