До последнего отрицала беременность: что известно о 21-летней ростовчанке, которая не подозревала о родах

Женщина не подозревала, что приступы боли могут быть схватками. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону врачи приняли роды у молодой женщины, которая не знала о беременности. Она обратилась к медикам из-за боли в животе — но подозревала опухоль, а не приближающиеся роды.

По данным источника «КП-Ростов-на-Дону», 21-летнюю женщину привезли в одну из центральных больниц города около часа ночи. В приемном отделении она пожаловалась на острую боль в животе. По словам пациентки, она нащупала у себя подозрительное новообразование, похожее на миому. Ростовчанка переживала, что у нее начались осложнения — в животе скопилась жидкость.

Медики сразу заподозрили, что речь идет не об опухоли. Но беременность женщина категорически отрицала.

— Говорила, что для не было совершенно никаких признаков. Что это просто невозможно, — говорит источник.

Правда после осмотра доктор сразу понял, что дама — в положении не первый месяц, а приступы боли — предродовые схватки. Малыш во всю шевелился и собирался появиться на свет.

Везти роженицу в роддом было уже поздно, поэтому роды приняли тут же. Меньше чем через два часа родился доношенный, здоровый мальчик весом 3,5 килограмма. После этого малыша, а потом его маму госпитализировали в специальное учреждение.

Дальнейшая судьба малыша пока - под вопросом. Говорят, что после родов мать стала отказываться от собственного сына. А вот отец ни в одном из медучреждений так и не появился.

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