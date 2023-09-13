«Малыш – замечательный пухляш!»: ростовские врачи рассказали о маме, которая перепутала беременность с опухолью

Ростовчанка узнала о беременности в день родов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Удивительный случай произошел в одной из ростовских больниц. Поздней ночью с ужасными болями в животе в приемное отделение поступила молодая женщина. Ее привели туда родственники.

- Помогите, пожалуйста, у нее там какая-то опухоль, может, миома? - сказали ростовчане в приемном покое.

НЕ МИОМА, А МЛАДЕНЕЦ

Но стоило только дежурному врачу приложить руку к животу, как стало ясно – дело вовсе не в миоме: в животике толкался малыш. Причем, не просто толкался, но явно намеревался появиться на свет в ближайшие минуты.

Это известие просто огорошило пациентку. Она призналась медикам, что даже не догадывалась о том, что носит под сердцем ребенка. Врачи восьмой городской больницы сразу приготовили операционную и приняли роды.

Как рассказала «Комсомольской правде – Ростов-на-Дону» заместитель главного врача больницы Наталья Пивненко, все прошло благополучно.

На свет появился прекрасный доношенный малыш весом 3500 граммов и ростом 52 сантиметра.

- Замечательный пухляш, сразу кулачок принялся сосать, - улыбается врач.

В ту же ночь мамочку и ребенка перевели в роддом.

ПУТАЮТ БЕРЕМЕННОСТЬ С НАБОРОМ ВЕСА

Тем временем, по словам заместителя главного врача по медицинской части Ларисы Яковенко, за ее почти 40-летний опыт работы в этой больнице уже были случаи, когда женщины долго не подозревали о своей беременности.

Иногда о пикантном положении будущие мамы узнавали на третьем-четвертом месяце, а иногда – и на девятом.

- В среднем, такие пациентки по линии скорой помощи к нам поступают раз в три года, - комментирует Лариса Яковенко.

При этом, по словам специалиста, в такой ситуации могут оказаться и молодые девушки, и женщины постарше – от сорока лет и выше. Иногда дамы в период менопаузы принимают беременность за гормональные особенности организма.

Случалось, что многодетная мама, недавно родившая младшего ребенка, не замечала своего пикантного положения, считая, что после родов какое-то время просто невозможно забеременеть. Бывало, что и склонные к полноте женщины принимали беременность за набор веса. При этом во всех случаях схожее было только одно – реакция ростовчанок на новость об их беременности.

- Конечно, это удивление, - говорят в больнице.

А вот дальше судьба мам и детей–«сюрпризов» складывалась по-разному. Одни женщины отказывались от малышей, другие, напротив, были счастливы.

По словам Ларисы Яковенко, за свою практику она заметила тенденцию – «отказниками» чаще становились младенцы, чьи мамы родили их совсем молодыми. Они называли самые разные причины: финансовая несостоятельность, неоконченное образование, страх перед тем, что осудят родственники или знакомые. А вот женщины средних лет, как правило, оставляли детей.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Ростов-на-Дону» сообщала, что школьница стала мамой в 14 лет.

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