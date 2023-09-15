«Стрельбу» в Батайске прокомментировали в управлении МВД по Ростовской области

Сотрудники полиции сейчас проводят проверку Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Батайске разгневанный мужчина действительно устроил стрельбу, но из игрушечного пистолета, а не из травматического оружия. Об этом днем 15 сентября сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

- Поступило сообщение о конфликте в Батайске. Выяснилось, что во время ссоры один из мужчин применил детский игрушечный пистолет с пластмассовыми пульками. Пострадавших нет, проводится поверка, - прокомментировали в полиции.

Напомним, ранее в соцсетях сообщили, что около одной из батайских наливаек поссорились двое мужчин, и один из них якобы «применил травмат». Пострадавшего, по словам очевидцев, увезли в больницу.

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