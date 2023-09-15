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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 11:43

Внушительная пробка собралась из-за ДТП на трассе М-4 под городом Зверево

10-километровый затор собрался на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Ангелина СКИБА
Протяженность пробки к этому моменту возросла с 8 до 10 км

Протяженность пробки к этому моменту возросла с 8 до 10 км

Фото: Сергей ГАПОН

15 сентября на трассе под городом Зверево из-за ДТП собрался внушительный затор. Об этом можно судить по данным сервиса «Яндекс. Карты».

Знак аварии отмечен в районе 971 км автодороги М-4 «Дон». По состоянию на 14:30, машины стоят от поселка Молодежного в сторону хутора Русско-Прохоровского и далее по М-4.

Протяженность пробки к этому моменту возросла с 8 до 10 км.

Официальных комментариев по ситуации от отдела пропаганды УГИБДД пока не поступало. В пресс-службе ведомства сейчас уточняют информацию.

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