Губернатор утвердил отставку главы Минтруда Ростовской области

Елена Елисеева. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области пост министра труда и социального развития покинула Елена Елисеева. Кадровые изменения утвердил губернатор Василий Голубев.

- Глава региона принял отставку руководителя донского Минтруда. В соответствии с указом, специалист освобождена от должности с 15 сентября, - говорится на сайте областного правительства.

Напомним, Елена Елисеева возглавляла министерство труда и социального развития региона с января 2013 года. Еще ранее, с 2010 по 2013 год, занимала пост начальника управления государственной службы занятости населения Ростовской области.

Специалист имеет высшее образование. Окончила Ростовский институт сельскохозяйственного машиностроения, а также прошла переподготовку в Ростовском государственном университете.

Известно, что на прошедших выборах в депутаты Законодательного собрания Дона Елена Елисеева избиралась от партии «Единая Россия» в составе региональной группы №4.

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