Стало известно о возможной отмене концерта Игоря Николаева в Ростове-на-Дону

Певец и композитор Игорь Николаев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выступление Игоря Николаева в Ростове-на-Дону оказалось под вопросом - музыкант был госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем. Информацию об этом 15 сентября публикует «Комсомольская правда».

Предварительно сообщается, что Игорь Николаев сейчас находится в палате интенсивной терапии. Врачи оценивают состояние музыканта как тяжелое.

Медики намерены провести тщательное обследование. Только после этого будут принимать решение о проведении операции.

Напомним, выступление артиста в Ростове-на-Дону планировалось на сцене музтеатра 19 сентября. По всей видимости, концерт в сложившейся ситуации отменят. Об этом уже сейчас сообщают ряд изданий, однако, на страницах певца официального подтверждения пока нет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области 15 и 16 сентября ожидаются ливни с грозами

Ливни с грозами прогнозируют синоптики в Ростовской области 15 и 16 сентября (подробности)