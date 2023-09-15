Виртуальный концертный зал открыли в школе искусств в Шахтах

Федеральному бюджету появление концертного зала обошлось в 1 миллион рублей.

В шахтинской школе искусств появился виртуальный концертный зал. Это девятый аналогичный зал в Ростовской области, сообщается на сайте правительства региона.

- Если у любителей академического искусства нет возможности оказаться в Большом театре или в концертном зале Московской филармонии, они могут прикоснуться к великому искусству в виртуальном концертном зале в режиме реального времени, - рассказала заместитель министра культуры Ростовской области Полина Конышева.

Школа искусств в Шахтах преобразилась благодаря реализации в Ростовской области национального проекта «Культура». Федеральному бюджету это обошлось в 1 миллион рублей. Эта одна из самых крупных школ дополнительного образования в регионе. Ее ученики часто становятся победителями конкурсов различного уровня.

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