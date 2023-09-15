Школьник из Азова стал лауреатом Третьих международных инклюзивных творческих игр

Алексей посещает театра-студию «Маска». Фото: сайт правительства РО.

Ученик азовской школы №7 Алексей Михалев стал лауреатом первой степени на Третьих международных инклюзивных творческих играх, которые проходили в Липецке. Юноша посещает театра-студию «Маска», сообщается на сайте министерства общего и профессионального образования региона.

– В конкурсной программе дончанин представил два концертных номера на жестовом языке и стал лауреатом 1 степени. На церемонии Алексею вручили кубок под громкие овации зрителей, – прокомментировали в ведомстве.

В конкурсе свои номера представили более трех тысяч участников с ограниченными возможностями здоровья. Это ребята из 79 регионов России и 19 стран мира. Юные артисты танцевали, играли на музыкальных инструментах, демонстрировали мастерство исполнения жестового пения и владения художественным словом.

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