В Ростовской области за рынком «Алмазом» вспыхнул серьезный пожар

Официальных комментариев по ситуации пока не поступало Фото: Ольга ГОПАЛО

В Ростовской области за «Алмазом» вспыхнул сильный пожар. В эти минуты столб черного дыма поднимается в небо, видно открытое горение. Об этом вечером 15 сентября «КП - Ростов-на-Дону» сообщили очевидцы.

- Горит за «Алмазом», в районе моста над дорогой, - рассказали журналисту издания.

Что именно полыхает, пока неясно. Официальных комментариев от пресс-службы регионального управления МЧС еще не поступало. Информация уточняется.

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