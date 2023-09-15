После ДТП на М-4 под городом Зверево открыли все полосы, затор составляет 6 км

В аварии с большегрузом пострадал водитель Daewoo Nexia Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Под городом Зверево в Ростовской области с проезжей части М-4 «Дон» убрали большегруз, из-за которого ранее собралась пробка. Сейчас движение открыто по всем полосам, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Предварительно, «КамАЗ», который двигался в сторону Москвы, врезался в металлическое барьерное ограждение, а потом выехал на встречную полосу и столкнулся с Daewoo Nexia.

- В Daewoo пострадал водитель, он ехал один. Экипаж ДПС на месте, аварийная бригада выехала. Грузовой эвакуатор вызван, выезжает с Каменска. «КамАЗ» убрали, сейчас пытаются выгнуть ограждение. Движение запущено по всем полосам, - прокомментировали в УГИБДД.

Напомним, днем 15 сентября затор в районе аварии составлял около 10 км. К 17 часам, по данным сервиса «Яндекс. Карты», пробка сократилась примерно до 6 км.

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