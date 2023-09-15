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НовостиПроисшествия15 сентября 2023 15:06

Под Ростовом-на-Дону вспыхнул склад, огнем охвачено 200 кв. метров

В Ростовской области полыхающий склад тушат 24 человека и 6 единиц техники
Ангелина СКИБА
Экстренные службы уже работают на месте происшествия

Экстренные службы уже работают на месте происшествия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Возгорание на территории Аксая в Ростовской области прокомментировали в пресс-службе управления МЧС России по донскому региону.

- Вызов поступил сегодня, 15 сентября, около 17:15. Выехали на Аксайский проспект, 15. Горит складское помещение, - сообщили в экстренном ведомстве.

По оперативным данным, огнем охвачено 200 кв. метров. На месте происшествия сейчас работают 24 человека, задействовано 6 единиц техники.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», в районе тушения, на Аксайском проспекте и улице Янтарной, собрались дорожные заторы.

Ранее очевидцы прислали журналистам «КП - Ростов-на-Дону» видео, снятое вблизи пожара.

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