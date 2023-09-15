Депутат Госдумы предложила ограничить езду на самокатах в Ростове-на-Дону

Ограничения предлагается ввести в пределах пешеходных зон и парков Ростова-на-Дону Фото: Яна АСТАХОВА

Депутат Госдумы от Ростовской области Екатерина Стенякина предложила ограничить движение электросамокатов в пределах пешеходных зон и парков Ростова-на-Дону. Об этом парламентарий лично сообщила в своем телеграм-канале.

- Направила письмо главе администрации города Алексею Логвиненко. Именно в Ростове больше всего совершается «наездов» на пешеходов. Очень надеюсь на поддержку!, - написала Екатерина Стенякина.

Ограничения предлагается ввести на Пушкинской от Чехова до Театрального, на Соборном, Береговой, а также в парках Октябрьской Революции, Максима Горького и Островского.

Депутат отметила, что за ситуацией с двухколесным электротранспортом уже начинают следить в Москве, Санкт-Петрбурге, Кисловодске и Сочи.

- Таганрог, Шахты, Новочеркасск, Волгодонск тоже могут рассмотреть этот вопрос. В настоящее время имеется утвержденный дорожный знак, который означает запрет на езду на электросамокате, а также установлен штраф. Думаю, необходимо начинать наводить порядок в этом вопросе без ущерба для бизнеса и не ограничивая мобильность граждан, - добавила Екатерина Стенякина.

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