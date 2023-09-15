Открытое горение ликвидировали на складе под Ростовом

Под Ростовом на полыхающем складе продолжают работать спасатели Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Под Ростовом-на-Дону пожарные ликвидировали открытое горение. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось вечером в Аксае 15 сентября.

- В 17:57 ликвидация открытого горения, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что вызов поступил около 17:15. Спасатели выехали на Аксайский проспект, 15. Пламя за считанные минуты охватило порядка 200 квадратных метров площади. Клубы черного дыма заполонили близлежащие улицы.

Сейчас на месте ЧП продолжают работать 24 спасатели на шести спецмашинах. Отметим, что в районе ЧП образовалась большая пробка.

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