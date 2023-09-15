В Ростовской области в следующем году откроют детский сад на 80 мест

К середине следующего года садик откроет свои двери для ребят. Фото: правительство Ростовской области

В Тацинском районе в следующем году откроют детский сад. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Согласно опубликованной информации, губернатор Ростовской области дал распоряжение о выделении средств для дошкольного учреждения – более 11,6 миллиона рублей. Эти деньги пойдут на техническое присоединение к электросетям модульного здания. Сейчас подрядчики продолжают возводить детский сад.

Дошкольное учреждение рассчитано на 80 детей. На строительство направили 135 миллионов рублей. К середине следующего года садик откроет свои двери для ребят.

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