В Таганроге с 20 сентября в домах ограничат подачу холодной воды

Жителей Таганрога предупредили об отключении холодной воды Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Таганроге с 20 сентября ограничат подачу холодной воды. Об этом сообщили в МУП «Управление «Водоканал».

Согласно опубликованной информации, причиной отключения воды стало проведение ремонтных работ. Так, 20 сентября с 8 часов утра вода в кранах будет идти с пониженным давлением. Возможно, в нескольких районах города ее отключат полностью. Полностью вернуть подачу холодной воды планируют утром 23 сентября.

Отметим, что жителям приморского города необходимо заранее запастись водой. Также подвоз воды будет осуществляться по заявкам.

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