Губернатор Ростовской области сообщил о создании содружества «Донбасс»

Василий Голубев сообщил о планах создания содружества «Донбасс». Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Губернатор Ростовской области сообщил о планах создания содружества, в которое войдут четыре региона. Информация об этом опубликована на сайте донского правительства.

Речь идет о Ростовской, Воронежской областях, а также Луганской и Донецкой народных Республиках. Эти четыре субъекта РФ объединят в содружество «Донбасс». По словам Василия Голубева, транспортные коридоры к новым регионам (ЛНР и ДНР) практически восстановлены. Донской регион выполняет роль логистического и транспортного хаба для связи с ними. Именно отсюда отправляют гуманитарную помощь изо всех уголков России. Кроме того, в Ростовской области принимают эвакуированных жителей, реализуют транспортные и другие проекты.

– Рассчитываю, что до конца этого года наши дружеские и партнерские отношения будут подкреплены созданием содружества «Донбасс». Такая синергия, уверен, откроет для всех нас новые возможности в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, науке, образования, – цитируют главу региона на сайте правительства Ростовской области

В 2011 году между ЛНР, ДНР и донским регионом уже было подписано соглашение о создании «Еврорегиона». Однако после событий 2014 года проект отложили в долгий ящик.

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