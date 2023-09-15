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НовостиОбщество15 сентября 2023 18:03

Ростовчанам предложили выбрать цветовую гамму для скоростных трамваев

Жителям Ростова предложили проголосовать за цветовую гамму скоростного трамвая
Лейла МИРИШОВА
Жителям Ростова предложили проголосовать за цветовую гамму скоростного трамвая

Жителям Ростова предложили проголосовать за цветовую гамму скоростного трамвая

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовчане смогут выбрать цветовую гамму для скоростных трамваев. Предложение принять в этом участие жителям донской столицы городской департамент транспорта опубликовал на портале «Активный ростовчанин». Там же можно и проголосовать.

Новый электротранспорт будет оформлен в единой цветовой гамме. На выбор представлены три варианта: белый, красный, либо синий в сочетании с белым.

Принять решение и оставить свой голос можно до 24 сентября.

Всего в Ростове-на-Дону запустят 76 скоростных трамваев и реконструируют 30 вагонов уже имеющихся.

Летом 2023 года в донской столице уже начали строить первую трамвайную ветку, по которой будет ходить новый транспорт. К концу года протяженность трамвайных путей увеличится до 6,3 км.

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