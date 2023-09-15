Ростовчанам предложили выбрать цветовую гамму для скоростных трамваев

Жителям Ростова предложили проголосовать за цветовую гамму скоростного трамвая Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовчане смогут выбрать цветовую гамму для скоростных трамваев. Предложение принять в этом участие жителям донской столицы городской департамент транспорта опубликовал на портале «Активный ростовчанин». Там же можно и проголосовать.

Новый электротранспорт будет оформлен в единой цветовой гамме. На выбор представлены три варианта: белый, красный, либо синий в сочетании с белым.

Принять решение и оставить свой голос можно до 24 сентября.

Всего в Ростове-на-Дону запустят 76 скоростных трамваев и реконструируют 30 вагонов уже имеющихся.

Летом 2023 года в донской столице уже начали строить первую трамвайную ветку, по которой будет ходить новый транспорт. К концу года протяженность трамвайных путей увеличится до 6,3 км.

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