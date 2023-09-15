Под Ростовом спасатели потушили крупный пожар на складе

На месте ЧП работали 24 пожарных и шесть единиц спецтехники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Аксае полностью потушили крупный пожар на складе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

- Полная ликвидации возгорания в 18:47, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что вечером 15 сентября на Аксайском проспекте, 15 загорелся склад. Очевидцы сразу же вызвали экстренные службы. Пламя за считанные минуты охватило порядка 200 квадратных метров площади. Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы полностью потушить пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте ЧП работали 24 пожарных и шесть единиц спецтехники. Причины пожара устанавливаются.

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