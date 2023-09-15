Первое заседание Заксобрания Ростовской области седьмого созыва пройдет 19 сентября

Стала известна дата первого заседания Заксобрания Ростовской области седьмого созыва. Фото: Заксобрание Ростовской области

19 сентября состоится первое заседание Законодательного собрания Ростовской области седьмого созыва. Об этом сообщили на официальной странице регионального Заксобрания в социальной сети.

Согласно опубликованной информации, заседание планируется провести в 12:00 в конференц-зале Правительства Ростовской области.

В этот же день в 10:00 Избирательная комиссия Ростовской области вручит депутатам удостоверения об их избрании. Напомним, что после окончания выборов, состав регионального парламента обновился – из 60 депутатов прошлого созыва переизбрались только 24 человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Александр Ищенко предложен кандидатом в спикеры Заксобрания Ростовской области

«Единая Россия» предложила кандидатуру Александра Ищенко в спикеры регионального Заксобрания (подробнее)