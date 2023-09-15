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НовостиОбщество15 сентября 2023 18:32

Первое заседание Заксобрания Ростовской области седьмого созыва пройдет 19 сентября

Стала известна дата первого заседания Заксобрания Ростовской области седьмого созыва
Лейла МИРИШОВА
Стала известна дата первого заседания Заксобрания Ростовской области седьмого созыва. Фото: Заксобрание Ростовской области

Стала известна дата первого заседания Заксобрания Ростовской области седьмого созыва. Фото: Заксобрание Ростовской области

19 сентября состоится первое заседание Законодательного собрания Ростовской области седьмого созыва. Об этом сообщили на официальной странице регионального Заксобрания в социальной сети.

Согласно опубликованной информации, заседание планируется провести в 12:00 в конференц-зале Правительства Ростовской области.

В этот же день в 10:00 Избирательная комиссия Ростовской области вручит депутатам удостоверения об их избрании. Напомним, что после окончания выборов, состав регионального парламента обновился – из 60 депутатов прошлого созыва переизбрались только 24 человека.

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