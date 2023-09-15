На границе Ростовской области с ДНР образовалась огромная пробка

Затор появился на пункте пропуска «Весело-Вознесенка» между ДНР и Ростовской областью Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На границе Ростовской области с Донецкой народной Республикой образовался затор. Вечером 15 сентября автомобилисты стали в пробку в районе пункта пропуска «Весело-Вознесенка», на территории сухопутного коридора с Крымом. Об этом сообщили на официальной странице министерства транспорта ДНР в социальной сети.

Водителям рекомендуют заранее выбрать пути объезда, чтобы не терять время в пути. В качестве альтернативного маршрута предлагают двигаться через пункт пропуска «Ульяновское-Шрамко». Он находится в соседнем Матвеево-Курганском районе.

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