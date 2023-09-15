Вечером в пятницу Ростов сковали восьмибалльные пробки

Пробки в пятницу возникли во время дождя. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Конец рабочего дня и непогода 15 сентября привели к тому, что Ростов сковали восьмибалльные пробки. Самые большие заторы образовались, преимущественно, на центральных улицах.

По данным сервиса Яндек.Карты, самые длинные пробки образовались на центральных улицах Красноармейской, Максима Горького, Большой Садовой, Станиславского и Береговой. Практически по всей протяженности машины на них стоят в заторах.

Также пробки зафиксированы на проспектах Буденновском, Ворошиловском и Шолохова. На Западном — улица Малиновского.

Напомним, что 16 сентября, во время празднования Дня города, в Ростове изменят схему движения ряда автобусов и троллейбусов.

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