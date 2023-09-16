В Ростовской области после ремонта запустили два моста на федеральных трассах

Оба моста уже сданы. Фото: министерство транспорта Ростовской области.

В Ростовской области завершился ремонт двух мостов на федеральных трассах. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Одна из конструкций — мост через реку Аюта на трассе А-270. Автодорога проходит через Новошахтинск в направлении Луганской народной республики. Рабочие обновили две опоры и балки на существующих полосах движения и расширили мост двумя дополнительными полосами. Пропускная способность конструкции выросла до 11,5 тысячи машин в сутки.

Отремонтирован также мост на трассе Р-260 «Волгоград — Каменск-Шахтинский-Луганск». Ширину сооружения увеличили на два метра таким образом, чтобы она соответствовала нормативам. У моста заменили изношенные конструкции. Кроме того, были обустроены тротуары.

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