Русский музей отреставрирует картины из Таганрогского музея к марту 2024 года

Таганрогский музей до 28 июля. Фото: Тамара Пугач.

Русский музей начал реставрировать экспонаты из Таганрогского художественного музея. Работа продолжится до марта 2024 года, сообщил ТАСС заведующий отделом реставрации станковой масляной живописи музея Марат Дашкин.

По словам заведующего, на прошлой неделе в Русском музее прошел реставрационный совет. На собрании были сформулированы все методики, которые будут использованы в работе. За каждым экспонатом был закреплен один реставратор.

— К весне 2024 года мы планируем закончить. Я думаю, к 1 марта мы завершим, - прокомментировал Марат Дашкин.

Напомним, 22 экспоната Таганрогского художественного музея пострадали при падении ракеты 28 июля. Как позже рассказала директор музея Тамара Пугач, среди них — живопись, три графические работы и одна скульптура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Картины реставрируют, но уже готовятся к выставке: Как живет Таганрогский художественный музей, пострадавший при падении украинской ракеты

В Санкт-Петербурге выставят картины Таганрогского музея, пострадавшие при падении ракеты. (Подробности)