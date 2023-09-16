В Азове отменили концерт ко Дню города по требованию силовиков

В Азове собирались провести концерт на Петровской площади. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Азове отменили концерт 16 сентября в честь празднования Дня города. Об этом сообщил глава администрации Владимир Ращупкин на официальной странице в социальной сети.

— По требованию правоохранительных органов, в целях обеспечения безопасности, отменен вечерний гала-концерт, — говорится в сообщении.

Напомним, в этом году исполняется 956 лет со дня основания Азова. Дата празднования совпала с Днем города Ростова-на-Дону.

Тем временем мероприятия в донской столице пока проходят по плану. «КП-Ростов-на-Дону» ведет прямую трансляцию гуляний в честь 274-летия города.

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