В Ростове водитель иномарки пострадал, врезавшись в опору ЛЭП и остановку

Авария произошла на улице Мадояна. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону водитель иномарки врезался в опору ЛЭП и остановку. Происшествие случилось ночью 16 сентября на улице Мадояна.

Около часа ночи водитель автомобиля «Рено Дастер» ехал по Мадояна с улицы Еременко в сторону улицы Лесопарковая. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением. Иномарка врезалась в опору ЛЭП и опрокинулась на крышу. После этого машина наехала на остановку.

— В результате ДТП водитель «Рено Дастер» получил травмы. Его доставили в медицинское учреждение, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Напомним, вечером 15 сентября на трассе «Миллерово — Луганск» автобус «ПАЗ» столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2107». В результате аварии пострадали водитель легковушки и его пассажир.

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