В Ростовской области в ДТП на трассе пострадали два человека

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области произошло ДТП с автобусом и легковым автомобилем. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 15 сентября около 18 часов на трассе «Миллерово-Луганск».

По предварительной информации, 72-летний водитель автобуса «ПАЗ 32053» двигался по трассе. Он решил выехать на полосу встречного движения и врезался с автомобилем «ВАЗ 2107», под управлением 61-летнего водителя. В результате ДТП пострадали водитель легковушки и 53-летний пассажир. С травмами их доставили в больницу.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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