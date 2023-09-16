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НовостиОбщество16 сентября 2023 10:57

В Ростове возле РГУПСа могут построить многоэтажный дом

Участок, расположенный недалеко от университета, выставили на продажу
Михаил СТРИЖЕВ
Назначение участка - строительство многоквартирных домов.

Назначение участка - строительство многоквартирных домов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове выставили на продажу участок на улице Ларина площадью четыре гектара. Объявление опубликовано на популярном портале.

Участок располагается на пересечении Ларина и улицы Шеболдаева, недалеко от Ростовского университета путей сообщения. Назначение — строительство многоквартирных домов.

— Продается 400 соток под многоквартирный комплекс в Ростове-на-Дону. До 17 этажей, — говорится в объявлении.

Уточняется, что на территории есть все коммуникации. Земля находится в собственности.

Напомним, несколько многоквартирных домов собираются построить в центре Ростова — в границах Театрального проспекта — Текучева — Крепостного. Власти утвердили проект планировки и межевания территории. Согласно информации, здесь появятся четыре многоквартирных дома высотой до 25 этажей.

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