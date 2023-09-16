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НовостиПроисшествия16 сентября 2023 12:06

В Ростовской области арестовали мужчину, который пытался зарезать знакомого

Под Ростовом отправили под стражу жителя поселка, который напал с ножом на приятеля
Михаил СТРИЖЕВ
Обвиняемого заключили под стражу.

Обвиняемого заключили под стражу.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении жителя поселка, который напал на знакомого. Его обвиняют в покушении на убийство.

Происшествие случилось в конце августа в одном из поселков Белокалитвинского района. По версии следствия, мужчина на летней кухне выбивал со своим знакомым. Во время застолья между приятелям возник конфликт. Обвиняемый схватил нож и несколько раз ударил оппонента в шею и тело.

Потерпевший смог сбежать из домовладения. Он обратился к врачам, и его госпитализировали. Медикам удалось спасти раненого.

Спустя некоторое время подозреваемого задержали. На допросе он полностью признал вину.

— По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, — прокомментировали в региональном управлении следственного комитета.

Напомним, в Ростовской области возбудили дело в отношении дончанина, который убил отца на похоронах матери. Следствие считает, что он избил мужчину до смерти, а потом закопал его тело во дворе.

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