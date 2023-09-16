Под Ростовом под паром засосало мужчину, который упал с лодки с 11-летней дочкой

В Семикаракорске Ростовской области мужчина погиб после того, как упал с байдарки. Трагедия произошла 16 сентября, сообщили в региональном управлении МЧС.

Сообщение о происшествии поступило в ведомство в 14.35. Люди сообщили, что в районе паромной переплавы перевернулась байдарка, в которой сидели отец и его 11-летняя дочь. Когда случившееся заметили очевидцы, они тут же пришли на помощь. Но к этому моменту мужчину уже засосало под паром.

Пострадавших доставили на берег. Девочку удалось спасти. Ее отец скончался, не приходя в сознание.

Напомним, 11 сентября в Шахтах годовалая девочка погибла при пожаре в частном доме. Ее трехлетнего брата удалось спасти. По предварительным данным, родители малышей были во дворе, когда одно из помещение вспыхнуло. Как сообщили в МЧС, к возгоранию мгла привести детская шалость с огнем.

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