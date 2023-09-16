Пробки сковали центр Ростова в День города

Пробки возникли вечером 16 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу на нескольких улицах в центре Ростова вечером 16 сентября образовались пробки. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказали жители донской столицы.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», движение затруднено на Большой Садовой от проспекта Чехова до переулка Семашко. Заторы возникли на улицах Социалистической и Шаумяна — от переулка Газетного до проспекта Буденновского. Пробка образовалась на улице Пушкинской, от Ворошиловского до Буденновского проспекта.

Движение затруднено сразу на нескольких улицах. Фото: "Яндекс.Карты".

Напомним, в День города улицу Большую Садовую перекрыли для движения транспорта на участке от проспекта Буденновского до улицы Московской. В связи с этим на день поменяли схему движения транспорта. Ранее «КП-Ростов-на-Дону» подробно писала об изменениях.

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