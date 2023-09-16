Под Ростовом водитель Infiniti врезался в машину с прицепом, погибла девушка

Автомобиль Infinity врезался в FAW. Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

В Мясниковском районе Ростовской области произошло ДТП, котором погибла 22-летняя девушка. Происшествие случилось на трассе «Ростов — Таганрог» ночью 16 сентября.

По предварительной информации, водитель Infiniti не выбрал безопасную скорость и дистанцию до попутного автомобиля FAW с прицепом. Машины столкнулись.

В результате аварии погибла 22-летняя пассажирка Infiniti. Еще одного пассажира иномарки, личность которого не установлена, доставили в больницу.

Как сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, водитель Infiniti, предположительно, сел за руль в нетрезвом состоянии. Во время проверки правоохранители установили, что ранее его 61 раз привлекали за нарушение правил дорожного движения. 41 из них — за превышение скорости.

Напомним, 16 сентября на улице Мадояна в Ростове водитель Renault Duster врезался в опору ЛЭП, а потом наехал на остановку. Автомобилист пострадал - с травмами мужчину доставили в больницу.

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