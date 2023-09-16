Первая мать-героиня в Ростовской области попросила проложить асфальт к ее дому

По словам женщины, жители уже жаловались на состояние улицы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первая в Ростовской области мать-героиня Лия Безкоровайная попросила власти заасфальтировать улицу, на которой она живет. Об этом сообщает rostov.aif.ru.

Женщина живет в селе Вареновка. Дом ее семьи расположен на единственной улице, где нет асфальта. Как рассказала изданию Безкоровайная, жители неоднократно обращались к властям с просьбой проложить здесь асфальт. Но изменений пока не произошло.

— Здесь живет несколько многодетных семей, ребятам приходится по бездорожью добираться в школу в холодное время года, — пожаловалась мать-героиня.

Напомним, Лия Безкоровайная воспитывает 14 детей. В сентябре указом президента ей присвоили звание матери-героини.

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