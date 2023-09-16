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НовостиОбщество16 сентября 2023 14:58

Первая мать-героиня в Ростовской области попросила проложить асфальт к ее дому

Мать 14 детей пожаловалась на бездорожье возле дома ее семьи
Михаил СТРИЖЕВ
По словам женщины, жители уже жаловались на состояние улицы.

По словам женщины, жители уже жаловались на состояние улицы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первая в Ростовской области мать-героиня Лия Безкоровайная попросила власти заасфальтировать улицу, на которой она живет. Об этом сообщает rostov.aif.ru.

Женщина живет в селе Вареновка. Дом ее семьи расположен на единственной улице, где нет асфальта. Как рассказала изданию Безкоровайная, жители неоднократно обращались к властям с просьбой проложить здесь асфальт. Но изменений пока не произошло.

— Здесь живет несколько многодетных семей, ребятам приходится по бездорожью добираться в школу в холодное время года, — пожаловалась мать-героиня.

Напомним, Лия Безкоровайная воспитывает 14 детей. В сентябре указом президента ей присвоили звание матери-героини.

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