В Ростове у пенсионерки выявили опухоль во время планового медосмотра

Женщина обратилась в поликлинику для прохождения диспансеризации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове у пенсионерки выявили опасное заболевание, когда она проходила в поликлинике диспансеризацию. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Ростовской области.

73-летняя женщина обратилась в поликлинику № 4 и сдала анализы. Результаты насторожили терапевта. Пациентке сделали фиброколоноскопию — исследование толстой кишки с помощью оптического прибора. В ободочной кишке были обнаружены полипы — доброкачественная опухоль.

Женщину направили на эндоскопическую полипэктомию, при которой опухоль удаляют малоинвазивным способом.

В региональном Минздраве отметили, что колоректальный рак составляет 11,5% в общей структуре онкологической заболеваемости. Выявить заболевание можно с помощью анализа кала на скрытую кровь. Исследование проводится бесплатно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сложил в коробку и помчался в больницу: В Ростове врачи спасли мужчину после укуса паука-каракурта

Врачи из Ростова спасли мужчину с отравлением после укуса каракурта. (Подробности)